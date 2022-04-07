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Altın ve dolar fiyatı için yön neresi? 'Gram altın sakin sularda, dolar kısa vadede…'

07.04.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş altın piyasasında fiyatlara etki etmeye devam ederken Fed dün son toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklardan çıkan şahin sinyaller ile altın ve dolar fiyatları hareketlendi. 7 Nisan Perşembe günü yatırımcılar "Bugün gram altın, ons altın ne kadar? Dolar/TL kuru bugün kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte piyasalara ilişkin anlık, canlı, güncel rakamlar ve son dakika gelişmeleri…

Altın ve dolar fiyatı için yön neresi? 'Gram altın sakin sularda, dolar kısa vadede…'

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Mart toplantısının tutanaklarını dün akşam yayımladı. Buna göre Fed bilançosunun aylık 95 milyar dolar azaltılmasına yönelik bir plan üzerinde genel olarak anlaşmaya varıldı. Bilanço daraltma planının 3-4 Mayıs’taki toplantıda onaylanması beklentisi öne çıktı.

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FOMC üyelerinin bir çoğu gelecekteki toplantılarda federal faiz oranının bir veya daha fazla kez 50 baz puan artırılmasının, özellikle enflasyon baskılarının yüksek veya yoğun olmaya devam etmeleri halinde, uygun olabileceğini vurguladılar.

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ONS ALTIN VE GRAM ALTIN

ABD Merkez Bankası Fed tutanaklarının takip edildiği dünkü işlem gününde ons altın fiyatı, tutanaklarda daha şahin bir ton öne çıkmasına rağmen 1940-1915 bandı arasındaki seyrini korudu. Ons altın şu sıralar 1921 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Analistler bu bant içerisinde fiyatların giderek sıkıştığı ons altında fiyatların aşağı yönde kırılması halinde 1890 ve 1878 seviyelerinin sonraki destek bölgeleri olarak izlenebileceğini söyledi. Diğer yandan bandın yukarı yönde çıkılması durumunda ise 1966 ve 1982 seviyelerinin sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilebileceğini ifade ettiler.

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Gram altın ise dün gün içinde en yüksek 915 lirayı görmesinin ardından 909 liradan kapanış yaptı. 7 Nisan Perşembe sabahı ise küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL kurundaki pozitif görünüm ile altının gram fiyatı 910 lira seviyelerinde bulunuyor.

GRAM SAKİN SULARDA

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Piyasalara ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Sakin bir seyirde haftayı tamamlayacağız. Agresif bir fiyatlama beklemiyorum. 900 lira seviyesinin altına sarkmalarda gram altında kademeli alım yapabilirsiniz. Yüzde 25 şeklinde kademeli almak lazım diye ifade ettim. 900 liranın üzerinde altın 12 liranın üzerinde gümüş almayacağım defalarca ifade ettim. Ons altında ise bir miktar daha geri çekilme olabilir diye tahmin ediyorum” dedi.

DOLAR FİYATI İÇİN DÜŞÜŞ TAHMİNİ

Bir süredir 14,65 - 14,80 lira arasında hareket eden dolar/TL kuru bu sabah 14,74 lira seviyelerinde. Euro/TL kuru ise 16,09 liradan değerleniyor.

Dolar kurunun ise yatay baskılandığını ve yükselişine izin verilmediğini söyleyen İslam Memiş, “Bu yatay süreç ne kadar devam edecek onu takip ediyoruz. Kısa vadeli yukarı doğru ataklar gerçekleşse de ben yine kısa vadede 14,50 lira seviyesinin altına sarkma ihtimali olduğunu söyleyebilirim” dedi.


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