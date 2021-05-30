Altın zirveye koşuyor! 30 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Elinde altını bulunan ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

30 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu bugün de altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? Son günlerde önemli bir yükseliş yaşaya altın önceki kapanışını 518,26 TL'den yapmıştı. Şu anda yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren gram altın 524,21 TL alış fiyatı ve 524,29 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Önceki kapanışını 3.405,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu anda 3.334,00 TL alış ve 3.438,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? Bir önceki kapanışını 1.709,00 TL'den yapan yarım altın, 1.668,00 TL alış ve 1.726,00 TL satış fiyatına sahip.