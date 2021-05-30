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Altın zirveye koşuyor! 30 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

30.05.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 30 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu günde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 524 TL'de olan altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 30 Mayıs Pazar gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 30 Mayıs altın fiyatları...

Elinde altını bulunan ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

30 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu bugün de altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Son günlerde önemli bir yükseliş yaşaya altın önceki kapanışını 518,26 TL'den yapmıştı. Şu anda yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren gram altın 524,21 TL alış fiyatı ve 524,29 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.405,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu anda 3.334,00 TL alış ve 3.438,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Bir önceki kapanışını 1.709,00 TL'den yapan yarım altın, 1.668,00 TL alış ve 1.726,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altında ibre yukarıyı gösteriyor. Son kapanışını 854,00 TL'den yapan çeyrek altın şu an 840,00 TL alış ve 863,00 TL satış fiyatına sahip.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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