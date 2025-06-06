Çeyrek altın ne kadar, nasıl öğrenilir? Çeyrek altın fiyatı nasıl ve nereden öğrenilir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait kararlar ile standartları belirlenmiş olan, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Cumhuriyet altını üretime yetkisi sadece darphanededir. Cumhuriyet altını 22 ayar olur. Ziynet ve sikke olmak üzere ikiye ayrılan Cumhuriyet altınları farklı ebatlarda ve özelliklerde üretilmektedir.

Çeyrek altın nedir? Çeyrek altın ne kadar, nasıl öğrenilir?

Türkiye’ye özel bir üretim olan Cumhuriyet altını, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile ve 234 Sayılı Kanuna bağlı kararname gereğince üretilmektedir. Sikke ve ziynet olarak üretilen Cumhuriyet altını, sikke olarak çeşitli boylardadır. Çeyrek altın da bu boylardan biridir.

Cumhuriyet altını beşlik, yarımlık, ikibuçukluk ve çeyreklik olmak üzere 5 çeşide sahiptir. Toplamda ise 10 farklı ağırlığa ve çağa sahiptir. Bunun dışında halk arasında Ata Lirası adı ile de bilinen bir Cumhuriyet altını bulunur. Bu altın türü birlik sikkedir ve 7 gram civarı bir ağırlığı bulunmaktadır.

Çeyrek altın, Cumhuriyet altını sikkesi olarak bir tanesi 1.804 gram olan bir altın türüdür. Ziynet altını türünden ise çeyrek altın 1.7 gram civarı bir ağırlığa sahiptir. Her altının bir tarafında Türkiye Cumhuriyeti ibaresi bulunur. Altında ise Cumhuriyetin kuruluş tarihi yıl olarak yazar. Tarihin altında bir çizgi yer alır ve bu çizginin altında sikkenin basıldığı tarih bulunur. Altın alış ve satış fiyatları çeşitli nedenlere bağlı olarak düşebilir ya da yükselebilir.

Çeyrek altın fiyatı nasıl ve nereden öğrenilir?

Kuyumcularda satılan altınlar işlendiği zaman farklı fiyatlarda satılabilir. Cumhuriyet altınlarının ise boyutlarına göre fiyatları bellidir. Bu fiyatlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından günlük ve güncel olarak yayınlanır. Ayrıca kuyumcularda da güncel çeyrek altın fiyatlarının bilgisi bulunmaktadır.

Altın satmak isteyen ya da altın satın almak isteyen kişiler piyasalardaki fiyatlarına göre alış ya da satış işlemi yapabilirler. Buna göre çeyrek altın fiyatı da altın alınmak ya da satılmak istenen tarih ve saatteki fiyatı üzerinden değerlendirilir ve işlem yapılır.