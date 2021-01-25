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Dev bankadan 2021 dolar/TL tahmini! 2021'de dolar ne kadar olacak, düşecek mi?

DOVİZ HABERLERİ  | 25.01.2021 10:37 | Son Güncelleme

Yatırımcılar dolar 2021'de ne kadar olacak araştırması yaparken ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs dolar/TL beklentisini düşürdü! Banka, 3 aylık Dolar/TL beklentisini 7,50’den 7’ye düşürdüğünü açıkladı. Goldman Sachs ayrıca 2021 yılının ilk 6 ay tahmini ile 12 aylık tahminini de düşürdü. Peki dolar düşecek mi yoksa yükselecek mi? Bankanın 2021 dolar/TL beklentisi nedir?

TCMB'nın faiz kararının ardından dalgalı seyir izleyen dolar/TL fiyatları, ABD Hazine ve Maliye Bakanı eski Fed Başkanı Janet Louise Yellen'in açıklamaları ile hareketli günler geçirmeye devam ediyor. ABD'den beklenen teşvik paketleri açıklamaları işe dolar/TL nasıl bir seyir izleyecek araştıran yatırımcılar, 2021 dolar/TL tahminlerini araştırıyor. ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs dolar/TL tahminini güncelledi. Goldman Sachs açıklamasında - dolar/TL tahminlerini aşağı yönlü revize ederek yatırımcıları heyecanlandırdı. Banka, 3 aylık Dolar/TL beklentisini 7,50’den 7’ye düşürdüğünü açıkladı. Goldman Sachs ayrıca 2021 yılının ilk 6 ay tahmini ile 12 aylık tahminini de düşürdü. Peki dolar düşecek mi yoksa yükselecek mi? Bankanın 2021 dolar/TL beklentisi nedir?

GOLDMAN SACHS'TAN ÇARPICI DOLAR/TL TAHMİNİ

Goldman Sachs Group Inc., yaptığım açıklamada dolar/TL tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka açıklamasında yakın vadede daha fazla kazanım öngörmekle birlikte “Türk Lirası'ndaki değerlenmenin sınırlı olabileceği” uyarısında bulundu.

2021 dolar/TL beklentisini paylaşan banka, 2021 yılının ilk 3 ayı için dolar/TL tahminini 7,50’den 7’ye düşürdü. Banka “Türk Lirası’nın gücü, Döviz rezervlerinin yeniden biriktirilmesi amacıyla gerekli bir teşebbüsle nihayetinde sınırlanabilir.” ifadesini kullandı.

2021 yılının ilk 6 aylık dolar/TL beklentisini 7,75’den 7’ye düşüren banka 12 aylık tahmininde ise dolar/TL fiyat tahminini 8’den 7,50’ye düşürdü.

TÜRK LİRASI'NIN DEĞERİ ARTACAK MI?

2021 yılına başladığından bu yana Türk Lirası piyasalarda dolar karşısında en iyi performans gösteren para birimlerinden birisi oldu. Geçtiğimiz hafta cuma günü dolar 7,4170 seviyesinden kapandı. Geçtiğimiz yıl 6 Kasım'daki tarihi düşüşten sonra Türk Lirası yüzde 14'ün üzerinde değerlendi. Uzmanlar bu süreçte Türk Lirası'nın değerinin artacağını öngörüyor.

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