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Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 2021'de dolar düşecek! Dolar karşısında Türk Lirası'nın değeri artacak mı?

DOVİZ HABERLERİ  | 16.11.2020 13:37 | Son Güncelleme

Son zamanlarda Türk Lirası tekrar değer kazanmaya başlamışken, ABD'li dev banka Goldman Sachs'tan Rus Rublesi'nin Türk Lirası'ndan daha güçlü artacağı yönünde açıklama geldi. Yatırımcılar Türk Lirası değer kazanmaya devam edecek mi araştırması yaparken, Goldman Sachs'ın öngörüsü şaşırttı. Peki dolar/ TL değer kazanmaya devam edecek mi? Dev bankadan çarpıcı Türk Lirası yorumu...

Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 2021'de dolar düşecek! Dolar karşısında Türk Lirası'nın değeri artacak mı?

ABD'li banka Goldman Sachs, ABD seçimlerine doğru kayda değer ölçüde görülen siyasi risk primi fiyatlanması nedeniyle Rus rublesinin Türk Lirası'ndan daha güçlü artacağını öngördü. Geçtiğimiz hafta tekrar değer kazanmaya başlayan dolar/TL son 19 yıllık en büyük değer artışını gerçekleştirmişti. Dolara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, dolar/TL değer kazanmaya devam eder mi araştırması yaparken gelen haber oldukça şaşırttı. İşte Goldman Sachs'ın Türk Lirası tahmini...

dolar/TL değer kazanmaya devam eder mi

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Goldman Sachs ABD seçimlerini vurgulayarak yayınladığı notta doların 2021 yılında da değer kaybedeceğini belirterek, gelişen ülkelerin para birimlerinin daha güçlü artacağını açıkladı. Bu nedenle Rus Rublesi'nin oldukça yüksek değer kazanacağını ve Türk Lirası'nın önüne geçeceğini belirten banka stratejistleri yayımladıkları notta, Goldman Sachs’ın Rus rublesi için Türk lirasına göre “çok daha iyimser” olduğunu belirttiler. ABD seçimlerine doğru kayda değer ölçüde siyasi risk primi fiyatlanması nedeniyle notu yayınladıklarını belirten banka, gerekçe olarak bu bilgiyi paylaştı. Doların Türk Lirası karşısında değerinin ne olacağını araştıran yatırımcılar, dolar/TL artacak mı, uzmanlardan dolar/TL tahminini araştırırken bankanın yorumuyla karşılaştı.

dolar/TL değer kazanmaya devam eder mi

"RUS RUBLESİ TÜRK LİRASI'NDAN DAHA GÜÇLÜ ARTACAK"

Vatandaşlar dolar/TL yükselecek mi araştırması yaparken, banka yayınlanan notta, 12 aylık tahminini paylaştı.
Stratejistler yayımladıkları notta Türkiye'de para politikasını da değerlendirdi. Notta bu kapsamda "TCMB faizi sadece bir kez artırsa bile, Türkiye’nin, liranın yeniden zayıflatmasını engellemek için büyümeyi önceleyen politikalarından uzaklaşmasını sağlayacak ‘güvenilir ve geniş tabanlı bir kararlılığa’ ihtiyacı var. Birçok piyasa katılımcısı, faiz oranlarındaki artışların etkileri hakkında devam eden ortodoks olmayan açıklamalar ve son faiz toplantılarındaki karışık mesajların ardından daha fazla ikna edilme ihtiyacı duyuyor; bu nedenle 12 aylık tahminlerimiz lira için hala zayıf öngörüler içeriyor” ifadeleri kullanıldı.

Stratejistler dolara karşı Meksika pezosu, Güney Afrika randı ve Hindistan rupisinde de uzun pozisyon öneriyor.

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