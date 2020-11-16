Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 2021'de dolar düşecek! Dolar karşısında Türk Lirası'nın değeri artacak mı?

Goldman Sachs ABD seçimlerini vurgulayarak yayınladığı notta doların 2021 yılında da değer kaybedeceğini belirterek, gelişen ülkelerin para birimlerinin daha güçlü artacağını açıkladı. Bu nedenle Rus Rublesi'nin oldukça yüksek değer kazanacağını ve Türk Lirası'nın önüne geçeceğini belirten banka stratejistleri yayımladıkları notta, Goldman Sachs’ın Rus rublesi için Türk lirasına göre “çok daha iyimser” olduğunu belirttiler. ABD seçimlerine doğru kayda değer ölçüde siyasi risk primi fiyatlanması nedeniyle notu yayınladıklarını belirten banka, gerekçe olarak bu bilgiyi paylaştı. Doların Türk Lirası karşısında değerinin ne olacağını araştıran yatırımcılar, dolar/TL artacak mı, uzmanlardan dolar/TL tahminini araştırırken bankanın yorumuyla karşılaştı.

"RUS RUBLESİ TÜRK LİRASI'NDAN DAHA GÜÇLÜ ARTACAK"

Vatandaşlar dolar/TL yükselecek mi araştırması yaparken, banka yayınlanan notta, 12 aylık tahminini paylaştı.

Stratejistler yayımladıkları notta Türkiye'de para politikasını da değerlendirdi. Notta bu kapsamda "TCMB faizi sadece bir kez artırsa bile, Türkiye’nin, liranın yeniden zayıflatmasını engellemek için büyümeyi önceleyen politikalarından uzaklaşmasını sağlayacak ‘güvenilir ve geniş tabanlı bir kararlılığa’ ihtiyacı var. Birçok piyasa katılımcısı, faiz oranlarındaki artışların etkileri hakkında devam eden ortodoks olmayan açıklamalar ve son faiz toplantılarındaki karışık mesajların ardından daha fazla ikna edilme ihtiyacı duyuyor; bu nedenle 12 aylık tahminlerimiz lira için hala zayıf öngörüler içeriyor” ifadeleri kullanıldı.

Stratejistler dolara karşı Meksika pezosu, Güney Afrika randı ve Hindistan rupisinde de uzun pozisyon öneriyor.

