FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dev yatırım bankası Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankası Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

DOVİZ HABERLERİ  | 16.11.2020 09:17 | Son Güncelleme

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley stratejistleri, yatırımcılara dolarda satış yapmayı ve hisse senetleri ile şirket tahvillerinin portföydeki ağırlıklarını artırmalarını önerdiler.

Bloomberg News'ta yer alan habere göre Morgan Stanley stratejistleri V-şeklinde bir ekonomik toparlanma bekliyorlar ve COVID-19 aşısı konusunda daha fazla netleşme yaşanmasının, politika desteğinin devam etmesinin gelecek yıl için hisse senetleri ve borçlanma kağıtlarına yönelik daha olumlu bir ortam sunduklarını düşünüyorlar.

Morgan Stanley raporunda, "Cari global toparlanma sürdürülebilir, senkronize ve politika tarafından destekleniyor. Toparlanmaya güvenin" ifadelerine yer verilirken, COVID-19'da beklenenden kötü bir kış dalgasının yaşanmakta olması ve uzun vadede kemer sıkmaya geri dönülmesi riskini nedeniyle pürüzsüz bir toparlanma beklenmemesi gerektiği de vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
2021 yılı ehliyet ve pasaport harçları belli oldu!2021 yılı ehliyet ve pasaport harçları belli oldu!
İşte yıl sonu dolar tahminiİşte yıl sonu dolar tahmini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı
Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı
Siirt'te şiddetli deprem!
Siirt'te şiddetli deprem!
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu
Otomotiv devi duyurdu! Alanında ilk ve tek olacak
Otomotiv devi duyurdu! Alanında ilk ve tek olacak
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?
Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Okuyucu Yorumları 8 yorum
bizimkilerde dolar almayı seviyor siz bozun bizimkiler alır nasıl olsa!
herşeye çare vardır tek ölüme çare yok bide ahmakliga çare yoktur. nato ülkesiyiz düştüğümüz duruma bak ağlayacak halimize gülüyorum tabi o gülmeyi rabbim bize nasip ediyor. allah ğer ede sonumuzu.
@ilker_tabier_1930Senin nato dediğin yıllarca terör örgütlerini kurdu donattı siilahlandırdı binlerce insanımızı şehit etti ve ülkemizde ekonomik krizler çıkarttılar ülkemizde ihtilaller yaptılar.sen abd ve onların finosu olmak istiyorsan o başka.
bizi ilgilendirmez ki dolarla mı maaş alıyoruz yada dolar borcumuzmu var
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev yatırım bankası Morgan Stanley: Dolarda değer kaybı devam edebilir
Dev yatırım bankasından dolar tahmini!
Dolar grafik yorumu... Dolar kaç TL? 2 Aralık 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar hareketli başladı!
Dolar tahminleriyle... Dolar kaç TL? 1 Aralık 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yükselişte!
2021 dolar tahmini... Dolar kaç TL? 30 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yine hareketli başladı!
2021 dolar tahmini... Dolar kaç TL? 27 Kasım 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yine hareketli başladı!
HCBC'den 2021 dolar tahmini... Dolar kaç TL? 26 Kasım 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yine hareketli başladı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.