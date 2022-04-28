Dolar, 20 yılın zirvesine yaklaştı

ABD doları, önde gelen para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Dolar Endeksi bu sabah yüzde 0,4 daha değer kazanarak 103,43 seviyesini gördü ve 20 yılın zirvesine yaklaştı.

Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybediyor. Dolar/TL kuru bu haftaki 14,60-14,70 bandından çıkarak 14,80 direncinin hemen üzerindeki yatay seyrini sürdürdü. Analistler 14,80’in devamında 14,84 lira seviyesinin geçilmesi halinde 15,00 TL hedef direncine yönelim görülebileceğinin altını çizdi.

EURO 2017’DEN SONRA İLK KEZ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

BOJ'un faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı aldığı bugünkü politika toplantısının ardından ABD doları, Japon yeni karşısında 24 Nisan 2002'den bu yana ilk kez 129,87 yen seviyesini gördü.

Euro, ABD doları karşısında 1,0515 ile 3 Mart 2017'den bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,34 kayıpla 1,05231'den işlem görüyor. Yurt içinde ise 15,60 lira seviyelerinden alıcı ile buluşuyor.

Avustralya doları, ABD doları karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek son 2 ayın en düşük seviyesi olan 0,7097'yi görürken, Yeni Zelanda doları da yüzde 5 değer kaybederek Ağustos 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

ABD doları, Çin yuanı paritesi de bu sabah 6,5865 ile 1 Aralık 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti.



