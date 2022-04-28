FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar, 20 yılın zirvesine yaklaştı

Dolar, 20 yılın zirvesine yaklaştı

28.04.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalarda dolar lehine fiyatlamalar devam ediyor. Dolar endeksi bu sabah 20 yılın zirvesine yaklaşırken, yurt içinde ise kur 11 gündür Türk Lirası karşısında değer kazanıyor. Euro/dolar paritesi de 3 Mart 2017'den bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti.

Dolar, 20 yılın zirvesine yaklaştı

ABD doları, önde gelen para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Dolar Endeksi bu sabah yüzde 0,4 daha değer kazanarak 103,43 seviyesini gördü ve 20 yılın zirvesine yaklaştı.

Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybediyor. Dolar/TL kuru bu haftaki 14,60-14,70 bandından çıkarak 14,80 direncinin hemen üzerindeki yatay seyrini sürdürdü. Analistler 14,80’in devamında 14,84 lira seviyesinin geçilmesi halinde 15,00 TL hedef direncine yönelim görülebileceğinin altını çizdi.

EURO 2017’DEN SONRA İLK KEZ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

iStock-1252424572

BOJ'un faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı aldığı bugünkü politika toplantısının ardından ABD doları, Japon yeni karşısında 24 Nisan 2002'den bu yana ilk kez 129,87 yen seviyesini gördü.

Euro, ABD doları karşısında 1,0515 ile 3 Mart 2017'den bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,34 kayıpla 1,05231'den işlem görüyor. Yurt içinde ise 15,60 lira seviyelerinden alıcı ile buluşuyor.

Avustralya doları, ABD doları karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek son 2 ayın en düşük seviyesi olan 0,7097'yi görürken, Yeni Zelanda doları da yüzde 5 değer kaybederek Ağustos 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.
ABD doları, Çin yuanı paritesi de bu sabah 6,5865 ile 1 Aralık 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
28 Nisan dolar kaç TL?28 Nisan dolar kaç TL?
Yoğun talep var! Haftalığı 110 bin lira Yoğun talep var! Haftalığı 110 bin lira
CHP’den ilk açıklama geldi! 500 TL’lik banknot... CHP’den ilk açıklama geldi! 500 TL’lik banknot...
Anahtar Kelimeler:
Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Bitcoin bir ülkenin daha para birimi oldu

Bitcoin bir ülkenin daha para birimi oldu

7 bin 500 TL maaşla çalışacak eleman bulunamıyor!

7 bin 500 TL maaşla çalışacak eleman bulunamıyor!

Rusya’ya gönderilemeyen meyve-sebzeye ne oldu?

Rusya’ya gönderilemeyen meyve-sebzeye ne oldu?

En düşük emekli maaşı değişiyor!

En düşük emekli maaşı değişiyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.