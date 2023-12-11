DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 11 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 11 Aralık 2023 Pazartesi günü dolar ve euroda son durum...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 28.9733 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.9693 liradan, satış fiyatı ise 28.9773 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.03'lÜk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.2031 TL'den yapan euro şu anda 31.1829 TL alış ve 31.2233 TL satış fiyatına sahip.

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