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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 14 ARALIK 2023! Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

14.12.2023 06:42 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euro alış - satış fiyatı geçtiğimiz gün açıklanan FED faiz kararı sonrası anbean vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Peki, 14 Aralık 2023 dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte euro ve dolar kuru anlık takip ekranı...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 14 ARALIK 2023! Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

Dolar ve euro kurunda son durum dün açıklanan FED faiz kararı sonrası merak konusu oldu. Küresel piyasalar, geçtiğimiz gün Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ileriki dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı. Piyasalar bu toplantıda politika faizinin sabit kalacağına kesin gözüyle bakıyordu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Dolar ve euro alış - satış fiyatları internette araştırılıyor. İşte 14 Aralık 2023 Perşembe günü dolar ve euro alış - satış fiyatları...

dolar

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI (14 ARALIK 2023)

Dolar önceki kapanışını 29.0171 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.0028 liradan, satış fiyatı ise 29.0316 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.45'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.6691 TL'den yapan euro şu anda 31.6470 TL alış ve 31.6913 TL satış fiyatına sahip.

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5,25-5,50 ARALIĞINDA SABİT TUTTU

FED, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitedeki büyümenin güçlü temposunun üçüncü çeyrekte yavaşladığına işaret ettiği bildirildi.

fed faiz 2

İstihdam kazanımlarının yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, enflasyonun yıl boyunca yavaşladığı ancak yüksek seyrini koruduğu ifade edildi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği bildirildi.

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