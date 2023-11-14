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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 14 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Canlı ve anlık takip ekranı!

14.11.2023 06:38 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan alış - satış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 14 Kasım 2023 Salı gününe ilişkin dolar ve euro canlı takip ekranı...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 14 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Canlı ve anlık takip ekranı!

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 14 Kasım 2023 Pazartesi günü dolar ve euroda son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28.6945 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.6449 liradan, satış fiyatı ise 28.7442 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.6335 TL'den yapan euro şu anda 30.6023 TL alış ve 30.6648 TL satış fiyatına sahip.

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