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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 17 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

17.11.2023 07:05 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euro alış - satış fiyatı haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan alış - satış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 17 Kasım 2023 Cuma gününe ilişkin dolar ve euro canlı takip ekranı...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 17 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 17 Kasım 2023 Cuma günü dolar ve euroda son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28.7012 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.6922 liradan, satış fiyatı ise 28.7102 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.16'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.1793 TL'den yapan euro şu anda 31.1606 TL alış ve 31,1981 TL satış fiyatına sahip.

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