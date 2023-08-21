DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI: 21 Ağustos 2023 dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Güncel dolar ve euro kuru merak ediliyor. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi güncel alış - satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

21 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.1221 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.1168 liradan, satış fiyatı ise 27.1274 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.26'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.5298, TL'den yapan euro şu anda 29.5082 TL alış ve 29.5515 TL satış fiyatına sahip.

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