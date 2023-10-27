DOLAR / TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI 27 EKİM 2023 CUMA: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 27 Ekim 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 27 Ekim 2023 Cuma günü dolar ve euro alış - satış fiyatı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL kuru son kapanışını 28.1722 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.1668 liradan, satış fiyatı ise 28.1777 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde -0.03'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.7611 TL'den yapan euro şu anda 29.7442 TL alış ve 29.7781 TL satış fiyatına sahip.

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