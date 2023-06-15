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DOLAR ALIŞ-SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: 15 Haziran 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

15.06.2023 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile euro alış satış fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün açıklanan FED faiz kararı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını açıkladı. Mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükselten Fed, haziran ayı için faiz kararını 5,00-5,25 aralığında sabit tuttu. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 15 Haziran 2023 Perşembe günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR ALIŞ-SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: 15 Haziran 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. FED maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflendiğini belirterek bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5-5,25 aralığında tutulmasına karar verildiğini açıkladı. Böylelikle FED politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutmuş oldu. Dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 5 Haziran 2023 Perşembe günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 23.5699 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5391 liradan, satış fiyatı ise 23.6008 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.7'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 25.4619 TL'den yapan euro şu anda 25.4052 TL alış ve 25.5186 TL satış fiyatına sahip.

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