Dolar bugün kaç TL? 03 Mayıs Pazar 2026 dolar ne kadar?

3 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların değeri 45,18 TL olarak belirlendi. Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Yatırımcılar ve piyasalar bu durumu büyük bir ilgiyle izliyor. Yerli yatırımcılar ve şirketler, döviz kuru riskini yönetmek için stratejiler geliştiriyor. Türkiye’nin ekonomik dinamikleri, uluslararası ticaret etkileri ve enflasyonist baskılar önemli unsurlar. Tüm bunlar, doların değerini belirleyen faktörler arasında yer alıyor.

Gün boyunca piyasada yaşanan gelişmeler takip ediliyor. Dış ticaret verilerinin açıklanmasıyla doların seyrinin nasıl şekilleneceği merak konusu. Yatırımcıların dikkatli ve bilinçli adımlar atması gerekiyor. Mevcut döviz fiyatlarının kısa vadede hangi yöne gideceği belirleyici olabilir.