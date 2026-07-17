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Dolar bugün kaç TL? 17 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar?

17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla doların değeri 47,16 TL olarak belirlendi. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik koşullarını yansıtıyor. Yükselen enflasyon ve faiz oranlarının yanı sıra, ABD Merkez Bankası'nın para politikaları döviz kurlarındaki dalgalanmaları etkiliyor. Yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken bu seviyeler, Türk lirasının değer kaybının ön plana çıktığını gösteriyor. Piyasalardaki belirsizlikler kısa vadede dalgalanmalara yol açabilir.

Dolar bugün kaç TL? 17 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar?

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 47,16 TL olarak belirlendi. Bu rakam, son dönemdeki ekonomik dalgalanmaları yansıtıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler de önemli bir etken. Yükselen enflasyon ve faiz oranları döviz kurlarındaki dalgalanmalara etkide bulunuyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın para politikaları dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı önlemler de piyasayı etkiliyor.

Doların 47,16 TL olması yatırımcılar için önemli bir gelişme. Bu seviyeler, Türk lirasının değer kaybı açısından dikkatle izlenmeli. Uluslararası ticaretin etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Piyasalardaki belirsizlikler ise dolara etkide bulunuyor. Dolayısıyla, kısa vadede dalgalanmalar görülebilir. Yatırımcıların mevcut durumu takip etmesi faydalı olacaktır. Stratejilerini bu duruma göre belirlemeleri önemlidir.

Dolar bugün kaç TL? 17 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar? 1

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