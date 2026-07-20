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Dolar bugün kaç TL? 20 Temmuz Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında önemli bir değişim yaşandı. 20 Temmuz 2026 itibarıyla doların fiyatı 47,18 TL oldu. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik dinamikleri, enflasyon oranları ve piyasa beklentileri ile doğrudan bağlantılı. Doların yükselmesi, hem tüketicilere hem de işletmelere yeni ekonomik zorluklar getiriyor. Artan ithalat maliyetleri, cari açığın derinleşme riskini artırarak yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açmakta.

Dolar bugün kaç TL? 20 Temmuz Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 47,18 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarında kaydedilen önemli bir seviyeyi ifade ediyor. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri, enflasyon oranları ve piyasa beklentileri döviz kurlarını etkiliyor. Doların artan fiyatı, tüketiciler ve işletmeler için yeni ekonomik zorluklar yaratıyor. İthalat maliyetleri artmakta. Bunun sonucu olarak cari açığın derinleşme riski ortaya çıkıyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir konu. Doların mevcut fiyatı, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik belirsizlikleri etkiliyor. Küresel ticaret koşulları ve politikalar da etkiye sahip. Yatırımcılar, fiyat dalgalanmalarına karşı stratejilerini gözden geçiriyor. Ekonomik verileri takip etmek önemli hale geliyor. Bilinçli kararlar almak için piyasa trendlerini izlemek şart. Doların 47,18 TL düzeyindeki değeri bütçe planlamasında önemli bir yer tutuyor. Tasarruf stratejileri üzerinde de etki yaratmaktadır.

Dolar bugün kaç TL? 20 Temmuz Pazartesi 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,18
47,19
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Euro
54,00
54,01
% 0.04
09:56
İngiliz Sterlini
63,55
63,56
% 0.08
09:56
Avustralya Doları
32,98
33,00
% 0.18
09:56
İsviçre Frangı
58,43
58,46
% 0.03
09:56
Rus Rublesi
0,60
0,60
% -0.94
09:50
Çin Yuanı
6,97
6,97
% 0.12
09:56
İsveç Kronu
4,89
4,89
% 0.03
09:56
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