Dolar bugün kaç TL? 20 Temmuz Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 47,18 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarında kaydedilen önemli bir seviyeyi ifade ediyor. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri, enflasyon oranları ve piyasa beklentileri döviz kurlarını etkiliyor. Doların artan fiyatı, tüketiciler ve işletmeler için yeni ekonomik zorluklar yaratıyor. İthalat maliyetleri artmakta. Bunun sonucu olarak cari açığın derinleşme riski ortaya çıkıyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir konu. Doların mevcut fiyatı, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik belirsizlikleri etkiliyor. Küresel ticaret koşulları ve politikalar da etkiye sahip. Yatırımcılar, fiyat dalgalanmalarına karşı stratejilerini gözden geçiriyor. Ekonomik verileri takip etmek önemli hale geliyor. Bilinçli kararlar almak için piyasa trendlerini izlemek şart. Doların 47,18 TL düzeyindeki değeri bütçe planlamasında önemli bir yer tutuyor. Tasarruf stratejileri üzerinde de etki yaratmaktadır.