Dolar bugün kaç TL? 25 Haziran Perşembe 2026 dolar ne kadar?

25 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 46,52 TL olarak belirlendi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların ve ekonomideki gelişmelerin bir yansımasıdır. Dolar kurundaki artış, özellikle ithalatçılar için maliyet baskılarını artırabilir. Yurtdışında borcu bulunan firmalar da bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

Türkiye ekonomisinde enflasyonist eğilimler ve döviz piyasalarındaki belirsizlikler, döviz kurlarını etkileyen önemli faktörlerdir. Döviz kuru, yerel ticaret için kritik bir unsurun yanı sıra, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye yönelik güvenini etkiler. Doların 46,52 TL olması, birçok sektörde fiyatlandırma stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorlayabilir. Bu değişim, bütçeleme süreçlerini de etkileyecektir.

Anlık değişimler, yatırımcılar için fırsatlar sunar. Ancak risk yönetimi stratejilerinin güçlendirilmesi gereklidir. Ekonomik istikrar açısından döviz kurlarındaki dalgalanmaların takibi önem kazanıyor. Yatırımcıların bu durumu dikkatle izlemesi gerekiyor.