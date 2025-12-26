FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 26 Aralık Cuma 2025 dolar ne kadar?

26 Aralık 2025 itibarıyla dolar, 42,91 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları ve küresel ekonomik gelişmeleri yansıtıyor. Enflasyon ve faiz oranları, döviz kurlarını belirlemede kritik rol oynuyor. Yatırımcılar için doların bu seviyesi, hem risk hem de fırsat barındırıyor. Yüksek dolar kuru, ithalat maliyetlerini artırırken, ihracatçı firmalara yeni kapılar açabiliyor. Ekonomik göstergeler takip edilmeli.

Ezgi Sivritepe

26 Aralık 2025'te, saat 09:00 itibarıyla dolar 42,91 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bir yansıması. Küresel ekonomik gelişmeler, enflasyon ve faiz oranları, piyasa beklentileri üzerinde etkili. Bu faktörler, döviz kurlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Yatırımcılar, doların Türk Lirası karşısındaki pozisyonunu dikkatle izliyor. Bu durum, yerel ekonominin sağlığı hakkında ipuçları sunmaktadır.

Doların güncel fiyatı, yerel piyasalarda önemli bir etki yaratıyor. Yüksek seviye, ithalat maliyetlerini artırıyor. İhracat yapan firmalar için yeni fırsatlar sunabiliyor. Ancak halkın alım gücünü doğrudan etkileyen bir faktör. Doların 42,91 TL seviyelerinde kalması, piyasalardaki beklentileri şekillendiriyor. Yatırımcılar, dikkatli ve temkinli bir yaklaşım benimsemeli. Ekonomik göstergeler ve global gelişmeler, yakından takip edilmeli. Döviz piyasalarındaki olası değişimlere hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,91
42,94
% 0.18
09:48
Euro
50,54
50,62
% -0.14
09:48
İngiliz Sterlini
57,89
58,01
% -0.22
09:47
Avustralya Doları
28,77
28,80
% 0.18
09:48
İsviçre Frangı
54,40
54,46
% 0.11
09:48
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.63
09:40
Çin Yuanı
6,12
6,13
% 0.19
09:48
İsveç Kronu
4,67
4,68
% 0.1
09:48
