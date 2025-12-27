FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 27 Aralık Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

Dolar fiyatının 27 Aralık 2025'te 42,90 TL olarak belirlenmesi, Türkiye'nin ekonomik koşullarıyla döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Yüksek enflasyon ve merkez bankası politikaları doları etkiliyor. Bununla birlikte, jeopolitik gelişmeler ve global ekonomi, Türk lirasının değerini etkileyen önemli etkenler arasında yer alıyor. Yatırımcıların, döviz kurlarındaki oynaklık karşısında stratejilerini gözden geçirmesi gerekiyor.

Cansu Akalp

Dolar fiyatı, 27 Aralık 2025 tarihinde 42,90 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların yanı sıra Türkiye'nin ekonomik koşullarından etkileniyor. Enflasyon oranları ve merkez bankası politikaları da bu durumu etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Küresel ekonomik durum ve jeopolitik gelişmeler de doları etkiliyor. Yüksek enflasyon ve büyüme oranlarındaki dalgalanmalar, Türk lirasının dolar karşısındaki değerini etkileyebiliyor. Bu durum, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli riskler oluşturuyor.

Doların 42,90 TL seviyelerinde kalması, finansal piyasalarda bazı denge sağlıyor. Ancak bu durum, uzun vadeli görünüm açısından endişeler yaratabilir. Uzmanlar, döviz kurlarındaki oynaklığın Türkiye'nin dış ticaret dengesi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, ekonomik büyümeye de olumsuz etkiler yapabileceği ifade ediliyor. Yatırımcıların ve ekonomi çevrelerinin durumu dikkatle izlemesi büyük önem taşıyor. Stratejilerini güncellemeleri ve risklerini yönetmeleri gerekiyor. Doların güncel değeri, yatırım kararlarında belirleyici bir faktör olmaya devam edecek.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,88
42,93
% 0.13
23:59
Euro
50,49
50,63
% -0.18
23:59
İngiliz Sterlini
57,87
58,09
% -0.18
23:59
Avustralya Doları
28,79
28,82
% 0.25
23:59
İsviçre Frangı
54,33
54,41
% 0
23:59
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.77
15:40
Çin Yuanı
6,12
6,13
% 0.15
23:59
İsveç Kronu
4,69
4,70
% 0.46
23:59
