Dolar bugün kaç TL? 30 Temmuz Perşembe 2026 dolar ne kadar?

30 Temmuz 2026 tarihinde sabah saat 09:00’da dolar fiyatı 47,41 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Doların yükselişi, vatandaşların alım gücünde endişe yaratmaktadır. İş dünyası da bu durumdan etkilenmektedir. Döviz kurlarındaki değişimler, paranın değer kaybını ve enflasyonu beraberinde getirebilir. İthalat odaklı sektörler, yüksek dolar fiyatlarının etkisiyle daha fazla zorlanmaktadır. İhracatçı firmalar ise bu durumu avantaj olarak görebilir.

Doların 47,41 TL olması, döviz kurlarındaki istikrarsızlığın önemini bir kez daha gösteriyor. Yüksek döviz kuru, bireysel tasarruf sahiplerini zor durumda bırakabilir. Aynı zamanda işletmeler uzun vadeli planlamada zorluk yaşayabilir. Ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların döviz cinsinden varlıklarını koruma arayışını artırmasına neden olmaktadır. Tüm bu faktörler, gelecekteki dolar fiyatlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.