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Dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç lira? 24 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatları!

24.08.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell önümüzdeki cuma günü Jackson Hole Sempozyumu’nda açıklamalarda bulunacak. Piyasalarda gözler Powell'ın yapacağı konuşmada olacak. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? İşte 24 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatları...

Dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç lira? 24 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatları!

Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerini görürken 20 yılın en yüksek seviyesini test ediyor. Döviz kurunda dalgalanmalar devam ediyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 24 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatları ile ayrıntılar haberimizde...

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,1185 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,1125 TL ve güncel satış fiyatı 18,1246 TL seviyelerinde seyretti.

24 Ağustos 2022 Çarşamba günü bankalararası piyasada dolar/TL 18,12'nin üzerinde seyrediyor. Merkez Bankası'nın geçen haftaki sürpriz faiz indirimi sonrası 18,15 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,02'lik yükselişle yapan euro 18,0502 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0299 TL alış fiyatından, 18,0706 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL 24 Ağustos Çarşamba günü parite etkisiyle 18 TL civranıda hareket ediyor.

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