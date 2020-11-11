Dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra 8 liranın altına indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Türk lirasındaki değer kazancını hızlandırdı. Dolar/TL, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yüzde 3 düşüşle 7.903 seviyesine kadar indi. Euro/TL ise yüzde 3 geri çekilmeyle 9,30'a geriledi.

Güne sakin başlangıç yapan dolar/TL, BDDK'dan gelen yabancı banka swap limitlerini esnetme hamlesiyle birlikte 8,10 seviyelerinin altına indi. 8,08 seviyelerinde yataya dönen dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla 8 liranın altına indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, istikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlattıklarını söyledi. Serbest piyasadan ödün verilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, TCMB'nin yanında olduklarının altını çizdi.

