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Dolar en yüksek seviyesinde! | Bugün (28 Mayıs) Dolar ve Euro ne kadar?

28.05.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in faiz oranlarında olağanüstü düşüş olması gerektiğini söylemesi ile yükselişe geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 1,60'ı geçti. Tahvil faizi yükselişe geçerken, Dolar ise TL karşısında zirveyi gördü. Güne 8,49 seviyelerinde başlayan dolar, şu an için 8,58 TL'den işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 10,46 seviyesini gördü.

Salı günü piyasalardaki satış dalgasından etkilenerek 8,48’e kadar yükselen dolar, dün de gün içinde aynı seviyelerde hareketlilik gösterdi. 28 Mayıs itibariyle dolar, 8,57 seviyesine kadar yükseldi. Euro ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10,39'un üzerine çıkarak rekor kırdı.

Haftanın son işlem gününde Standard and Poors'un (S&P) daha önce açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu izlenecek.

Küresel piyasalarda ise Biden'ın bugün açıklayacağı 6 trilyon doları bulması beklenen ABD'nin 2022 yılı mali bütçesi takip edilecek.

ABD İLK ÇEYREKTE YÜZDE 6.4 BÜYÜDÜ
ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak - Mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,4 arttı. Söz konusu dönemde GSYH verisinde revizyona gidilmezken, piyasa beklentisi ekonominin ilk çeyrekte yüzde 6,5 büyümesi yönündeydi.

Uzmanlar, yeni tip korona virüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin dolar endeksinde dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinde de etkisini gösterdiğini söyledi.

Dolar Kuru Fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,5134 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,17 artışla 8,5830 liradan işlem görüyor. Dün en Amerikan Doları, günü 8,4982 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,4288 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,75 artışla 10,4667 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,3886 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 12,1259 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,74 artışla 12,1851 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,0958 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Euro Amerikan Doları
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