DOLAR FİYATI 16 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Anlık takip ekranı

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum internette araştırılıyor. 16 Kasım 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum ile canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 28.6858 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.6792 liradan, satış fiyatı ise 28.6925 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.13'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.1459 TL'den yapan euro şu anda 31.1288

TL alış ve 31.1631 TL satış fiyatına sahip.

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