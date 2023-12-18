DOLAR FİYATI 18 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı!

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 18 Aralık 2023 Pazartesi günü dolar ve euroda son durum...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 28.9818 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.9775 liradan, satış fiyatı ise 28.9861 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.27'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.6552TL'den yapan euro şu anda 31.5978 alış ve 31.7126 satış fiyatına sahip.

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