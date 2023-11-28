DOLAR FİYATI 28 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL?

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güncel dolar ve euro alış satış fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 28 Kasım 2023 Salı günü dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28.9304 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.9018 liradan, satış fiyatı ise 28.9592 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.7168 TL'den yapan euro şu anda 31.7095 TL alış ve 31,7242 TL satış fiyatına sahip.

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