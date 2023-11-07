DOLAR FİYATI 7 KASIM 2023: Bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 7 Kasım 2023 Salı günü dolar ve euroda son durum...
Dolar, önceki kapanışını 28,4501 TL'den yapyı.
Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.4398 liradan, satış fiyatı ise 28.4604 liradan işlem görüyor.
Yüzde -0.01'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 30.4963 TL'den yapan euro şu anda 30.4868 TL alış ve 30.5059 TL satış fiyatına sahip.