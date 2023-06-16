DOLAR FİYATI SON DAKİKA: 16 Haziran 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte son durum...

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Haziran 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında güncel alış-satış fiyatlarını sorguluyor. İşte, 16 Haziran 2023 Cuma günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 23.6110 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5555 liradan, satış fiyatı ise 23.6665 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.02'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 25.8437 TL'den yapan euro şu anda 25.8193 TL alış ve 25.8682 TL satış fiyatına sahip.

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