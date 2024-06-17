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Dolar iki ayın zirvesinde

17.06.2024 11:06
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Kurban Bayramı'nın ikinci günü, haftanın yeni işlem gününde dolarda yükseliş kaydedildi. Dolar son iki ayın zirvesini gördü. (17 Haziran 2024 Pazartesi güncel dolar kuru) Dolar kuru, tüm zamanların en yüksek seviyesini 19 Nisan'da 33,09 TL'ye yükselerek görmüştü.

Dolar iki ayın zirvesinde

Dolar, geçtiğimiz hafta yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından olurken haftanın ilk gününde de son iki ayın zirvesini gördü. Dolar kuru, Kurban Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda 32,8320 TL'ye kadar çıktı.

Dolar kuru saat 11.00 itibariyle 32,754 seviyelerinde hareket ediyor. Euro fiyatları, gün içinde en düşük 34,9600, yüksek 35,1300 TL'yi gördü.

BU HAFTA GÖZLER YOĞUN VERİ GÜNDEMİNDE

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın bankanın yol haritasına yönelik belirsizliklerin devam etmesi varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, bu hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, ABD'de enflasyonun yavaşlamasına karşın bankanın faiz oranlarını düşürmek için gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin ekonomide yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin önem taşıdığını ifade etti.

Ülkede, bu hafta perakende satışlar, sanayi üretimi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin öne çıktığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Hafta sonu, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari yaptığı açıklamada, bankanın faizi indirmek için aceleci davranmayacağını belirterek, söz konusu indirim öncesinde gelen verilerin daha ikna edici sinyaller vermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Express


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