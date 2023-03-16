FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 16 Mart 2023 Perşembe euro, sterlin, dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 16 Mart 2023 Perşembe euro, sterlin, dolar fiyatları...

16.03.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum, haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Döviz kurunda, 16 Mart 2023 Perşembe gününün güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? 16 Mart 2023 Perşembe günü euro, sterlin, dolar alış - satış fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 16 Mart 2023 Perşembe euro, sterlin, dolar fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin fiyatları 16 Mart 2023 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan son kapanışını yüzde 0,24 düşüşle 1.171,39 TL'den yapan gram altın 1.168,33 TL alış, 1.168,53 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Euro ve dolar alış satış fiyatı merak konusu oldu. İşte, 16 Mart 2023 Perşembe günü euro, sterlin ve dolar fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,9918 TL'den yaptı.

Dolar 18.9882 TL alış fiyatından, 18.9955 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.1353 TL'den yapan euro şu anda 20.1273 TL alış ve 20.1434 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.9528 TL'den yaptı.

Euro 22.9287 TL alış fiyatından, 22.9769 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Togg'un satış fiyatı ve ön sipariş tarihi belli oldu!Togg'un satış fiyatı ve ön sipariş tarihi belli oldu!
Sıfır otomobilde ‘liste fiyatı’ boşa çıktıSıfır otomobilde ‘liste fiyatı’ boşa çıktı
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar ne kadar

En Çok Okunan Haberler

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

TOGG için büyük gün! Resmi açıklama geldi! 60 bin TL ön ödeme ile...

TOGG için büyük gün! Resmi açıklama geldi! 60 bin TL ön ödeme ile...

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Sele kapıldığı sırada güç bela elini kaldırıp yardım istedi ama...

Sele kapıldığı sırada güç bela elini kaldırıp yardım istedi ama...

'Dünyada bir ilk' Türkiye'de üretildi: Doğal, yerli, milli ve ucuz...

'Dünyada bir ilk' Türkiye'de üretildi: Doğal, yerli, milli ve ucuz...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.