DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 16 Mart 2023 Perşembe euro, sterlin, dolar fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin fiyatları 16 Mart 2023 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan son kapanışını yüzde 0,24 düşüşle 1.171,39 TL'den yapan gram altın 1.168,33 TL alış, 1.168,53 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Euro ve dolar alış satış fiyatı merak konusu oldu. İşte, 16 Mart 2023 Perşembe günü euro, sterlin ve dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,9918 TL'den yaptı.

Dolar 18.9882 TL alış fiyatından, 18.9955 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.1353 TL'den yapan euro şu anda 20.1273 TL alış ve 20.1434 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.9528 TL'den yaptı.

Euro 22.9287 TL alış fiyatından, 22.9769 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

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