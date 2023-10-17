Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 17 Ekim 2023 Salı euro ve dolar alış - satış fiyatı

Dolar ve euro kurunda son durum merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 17 Ekim 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL kuru son kapanışını 27.8524 TL 'den yaptı.

Dolar alış fiyatı 27.5497 liradan, satış fiyatı ise 27.8552 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.07'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.4254 TL'den yapan euro şu anda 29.3990 TL alış ve 29.4518 TL satış fiyatına sahip.

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