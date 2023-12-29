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Dolar ne kadar, euro kaç TL? 29 Aralık 2023 euro ve dolar alış - satış fiyatı

29.12.2023 07:04 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euroda son durum 29 Aralık 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 29 Aralık 2023 Cuma günü dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte döviz kuru anlık takip ekranı...

Dolar ne kadar, euro kaç TL? 29 Aralık 2023 euro ve dolar alış - satış fiyatı

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 29 Aralık 2023 Cuma günü dolar ile euroda son durum ve döviz kuru anlık takip ekranı...

dolar

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 29.5505 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.5468 liradan, satış fiyatı ise 29.5542 liradan işlem görüyor.

euro

EURO ALIŞ - SATIŞ FİYATI BUGÜN KAÇ TL?

Yüzde 0.08'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.6905 TL'den yapan euro şu anda 32.6814 TL alış ve 32.6997 TL satış fiyatına sahip.

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