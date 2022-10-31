Dolar ne kadar? Euro kaç TL? FED faiz kararı öncesi 31 Ekim 2022 sterlin, euro, dolar canlı alış satış fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem günü olan 31 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. ABD Merkez Bankası faiz toplantısında alınacak olan FED faiz kararının, 2 Kasım saat 21.00'da açıklanması bekleniyor. FED faiz kararı toplantısı için geri sayım sürerken önceki kapanışını 18,5324 TL'den yapan Euro geçtiğimiz gün 18,4918 TL alış, 18,5732 TL satış fiyatından; önceki kapanışını 21,5899 TL'den yapan İngiliz sterlini ise 21.5423 TL alış, 21,6376 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, dolar ne kadar? İşte 31 Ekim 2022 Pazartesi günü güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5725 TL'den yapan dolar, 18,5686 TL alış, 18,5765 TL satış fiyatından işlem gördü.

31 Ekim dolar, euro ve sterlin'de son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,5324 TL'den yapan Euro geçtiğimiz gün 18,4918 TL alış, 18,5732 TL satış fiyatından el değiştirdi.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,5899 TL'den yapan İngiliz sterlini ise 21.5423 TL alış, 21,6376 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



