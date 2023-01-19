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DOLAR NE KADAR, Euro kaç TL? Merkez Bankası faiz kararı öncesi 19 Ocak 2023 Dolar ve Euro fiyatları

19.01.2023 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro / TL'de son durum, Merkez Bankası faiz kararı öncesi vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan altın fiyatları bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Önceki kapanışını 1.150,62 TL'den yapan gram altın bugün 1.152,46 TL alış, 1.152,66 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte Merkez Bankası faiz kararı öncesi 19 Ocak 2023 Perşembe günü Dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR, Euro kaç TL? Merkez Bankası faiz kararı öncesi 19 Ocak 2023 Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Ocak 2023 Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına satler kala yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi güncel rakamları öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte Merkez Bankası faiz kararı öncesi 19 Ocak 2023 Perşembe günü Dolar ve Euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8006 TL'den yaptı.

Dolar, 18,7897 TL alış, 18,81,16 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 20.3191 TL'den yapan euro şu anda 20.3005 TL alış ve 20.3378 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

selcuk2

SELÇUK GEÇER UYARDI! DOLAR SATAN YANDI

Dolar ile ilgili bir açıklama da ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den geldi. Geçer, bu sene doların adeta fırlayacağını söyledi.

Selçuk Geçer, dolar fiyatlarının bu yıl 40 TL’ye kadar yükselebileceğini vurguladı.

selculgecer

Dolarını bozdurmak isteyen vatandaşların bir süre daha beklemesini söyleyen ünlü ekonomist, yatırım yapmayan vatandaşların ise üzüleceğini vurguladı.

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Euro dolar selçuk geçer

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