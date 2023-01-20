DOLAR ne kadar oldu? EURO kaç TL? 20 Ocak 2023 Cuma euro ve dolar TL alış satış fiyatı

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını 1.168,18 TL yapan gram altın bugün 1.164,54 TL alış 1.164,75 satış fiyatından el değiştiriyor. Cumhuriyet altın ise bugün 7.698,00 TL alış, 7.785,00 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 20 Ocak 2023 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatlarında son durum...



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DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 18.8016 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.7944 TL'den, satış fiyatı ise 18.8089 TL'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Bir önceki kapanışını 20.3664 TL'den yapan euro şu anda 20.3571 TL alış ve 20.3758 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

MERKEZ BANKASI FAİZİ YÜZDE 9'DA SABİT TUTTU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün yılın ilk Para Politikası Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. 2022’de yüzde 14 olan faizi Ağustos ayına kadar sabit tutan Merkez Bankası, Ağustos-Kasım döneminde kademeli olarak yüzde 9’a düşürdü. Tek haneyi gören faizler Aralık ayında korundu. TCMB'nin Ocak ayı faiz kararı ise geçtiğimiz gün belli oldu. Haftalık repo faizi yüzde 9 olarak açıklandı.

Merkez Bankası faizi yüzde 9'da sabit tuttu.

