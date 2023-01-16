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Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Uzman isim "40 TL'yi görecek" diyerek uyardı! 16 Ocak 2023 euro ve dolar fiyatları!

16.01.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. USD'nin Şubat ayında 24 TL bandını geçeceğini belirten Selçuk Geçer, yılın son günlerinde ise 40 TL'yi görebileceğini söyledi. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte 16 Ocak 2023 Pazartesi günü euro ve dolar fiyatları...

Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Uzman isim "40 TL'yi görecek" diyerek uyardı! 16 Ocak 2023 euro ve dolar fiyatları!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda kişi güncel fiyatları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Dolar ve euroda son durum merak konusu oldu. İşte 16 Ocak 2023 Pazartesi günü euro ve dolar fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,7862 TL'den yaptı.

Dolar, 18,7812 TL alış, 18,7913 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,4076 TL'den yapan Euro ise 20,3945 TL alış, 20,4207 TL satış fiyatından işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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DOLAR YATIRIMCILARI DİKKAT: "40 TL'Yİ GEÇECEK!"

Dolar için dikkat çeken bir açıklamada bulunan Selçuk Geçer 2023 yılının Şubat ayında dolar 24 TL bandını geçeceğini vurguladı.

Doların 2023 yılının son günlerinde 40 TL'ye yükselebileceğini belirten Selçuk Geçer, dolar bozdurmak isteyen insanlara beklemeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Selçuk Geçer dolara yatırım yapmanın 2023 yılında son derece faydalı olacağını düşünüyor.

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