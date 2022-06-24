FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ters köşe yaptıracak! İtalyan Banka dolar tahminini paylaştı: O tarihten sonra bakın ne olacak?

Dolar ters köşe yaptıracak! İtalyan Banka dolar tahminini paylaştı: O tarihten sonra bakın ne olacak?

24.06.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kuru hareketliliği haftanın son işlem gününde de devam ederken dolar fiyatları son dakika haberleri yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Piyasalar Fed’in faiz kararına ilişkin beklentileri fiyatlarken İtalyan dev bankadan dolar fiyatlarına ilişkin yeni bir tahmin yapıldı. Banka gelecek yılı işaret ederek hafif şekilde aşağı yönlü bir düzeltme yaşanmasını beklediklerini belirtti. Peki 24 Haziran Cuma dolar/TL ne kadar? İşte döviz piyasasında anlık, canlı, güncel rakamlar…

Dolar ters köşe yaptıracak! İtalyan Banka dolar tahminini paylaştı: O tarihten sonra bakın ne olacak?

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 17,35'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise sınırlı yükselişle başlamasının ardından şu sıralar 17,36’dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 18,32 TL’den satışa sunuluyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,1 değer kazanarak 104,4'ten kapanmasının ardından bugün 104,3'te dengelendi. Euro/dolar paritesi ise 1,0527 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

iStock-1208959581

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin küresel çapta yatırımcı fiyatlamalarında belirsizlik yaratmaya devam ettiğini söyledi. Düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının, enflasyonu frenlemeye yardımcı olarak merkez bankalarının agresif tutumunu yumuşatmasına katkıda bulunabileceği beklentilerini gündeme getirdiğini aktaran analistler, bu durumun döviz piyasalarındaki oynaklığın sürmesine neden olduğunu kaydetti.

Analistler, tarım emtiası ve petrol fiyatlarının yanı sıra merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini vurguladı.

DOLAR İÇİN İTALYAN BANKADAN YENİ YORUM

Dolar fiyatları için yatırımcılar tüm dikkatlerini yapılan açıklamalara çevirirken UniCredit Research analistleri, Fed'in faiz oranlarını agresif şekilde devam ettirmeyi planladığı ortamda ABD dolarının 2022'nin geri kalan bölümünde de önde gelen para birimleri karşısında güçlü kalmaya devam edeceğini öngördüler. Ancak analistler, ABD dolarında gelecek yıl hafif şekilde aşağı yönlü bir düzeltme yaşanmasını beklediklerini de ortaya koydular.

3

UniCredit'in döviz piyasası stratejisti Roberto Mialich yaptığı değerlendirmede, "Fed'in faiz artırımları Aralık ayında sona erdikten sonra daha az güçlü bir ABD doları öngörüyoruz. Kısmi bir düzeltmenin 2023'ün son bölümünde daha belirgin olmasını, Fed'in 2023 dördüncü çeyrekte para politikasını gevşetmeye başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

UniCredit, euro/dolar paritesinin 2023 dördüncü çeyrekte 1,12 seviyesine kadar yükselmesini bekliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'
Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

"Aklımda hiç yoktu! Buraya vuruldum" dedi! İstanbul'u terk edip...

"Aklımda hiç yoktu! Buraya vuruldum" dedi! İstanbul'u terk edip...

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

İki dev kurum altın için öyle bir yorumda bulundu ki…

İki dev kurum altın için öyle bir yorumda bulundu ki…

Ayçiçek yağı için yeni karar alındı! 31 Aralık’a kadar…

Ayçiçek yağı için yeni karar alındı! 31 Aralık’a kadar…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kocası dekoltesini kapatmak isteyince...

Kocası dekoltesini kapatmak isteyince...

“Kocam bir kadın çıktı, cinsel ilişki sırasında...”

“Kocam bir kadın çıktı, cinsel ilişki sırasında...”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kocası daha fazla dayanamadı! “40 yaşında 44 çocuk doğurdum”

Kocası daha fazla dayanamadı! “40 yaşında 44 çocuk doğurdum”

Takım otobüsünden düşmekten son anda kurtuldu

Takım otobüsünden düşmekten son anda kurtuldu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.