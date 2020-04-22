Dolar/TL 6,98 seviyesinden işlem görüyor

Dün 6,9380-6,9969 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 6,9810'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,9830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 7,5830'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 8,6140'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 100 seviyesinin hemen üzerinde seyrederken, avro/dolar paritesi dünkü kapanış seviyesi olan 1,0860'tan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği yazıyla swap limitlerini arttırdı. Merkez Bankası, Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası işlem limitlerini Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una yükseltti.

Analistler, yurt dışı ile swap imkanları oldukça daralan bankaları rahatlatıcı bir adım atıldığını ve bu hamlenin de döviz kurları üzerindeki baskıyı nispeten hafifleteceğini belirtti.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğüne işaret etti.