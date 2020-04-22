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Dolar/TL 6,98 seviyesinden işlem görüyor

DOVİZ HABERLERİ  | 22.04.2020 11:27 | Son Güncelleme

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,9830'dan işlem görüyor.

Dolar/TL 6,98 seviyesinden işlem görüyor

Dün 6,9380-6,9969 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 6,9810'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,9830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 7,5830'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 8,6140'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 100 seviyesinin hemen üzerinde seyrederken, avro/dolar paritesi dünkü kapanış seviyesi olan 1,0860'tan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği yazıyla swap limitlerini arttırdı. Merkez Bankası, Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası işlem limitlerini Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una yükseltti.

Analistler, yurt dışı ile swap imkanları oldukça daralan bankaları rahatlatıcı bir adım atıldığını ve bu hamlenin de döviz kurları üzerindeki baskıyı nispeten hafifleteceğini belirtti.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğüne işaret etti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 6,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimine devam edeceğini tahmin ederken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. Ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan aralığında yer aldı.

17 Mart'taki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 9,75 düzeyine çekilmişti.

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