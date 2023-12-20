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DOLAR/ TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI 20 ARALIK 2023! Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

20.12.2023 06:53 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 20 Aralık 2023 dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte döviz kuru anlık takip ekranı...

DOLAR/ TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI 20 ARALIK 2023! Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. 20 Aralık 2023 Çarşamba günü dolar ile euroda son durum ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

dolar

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 29.0859 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.0809 liradan, satış fiyatı ise 29.0911 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde -0.08'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.9306 TL'den yapan euro şu anda 31.9237 TL alış ve 31.9325 TL satış fiyatına sahip.

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