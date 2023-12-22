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  4. DOLAR/ TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI 22 ARALIK 2023! Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

DOLAR/ TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI 22 ARALIK 2023! Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

22.12.2023 06:57 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 22 Aralık 2023 Cuma günü dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte döviz kuru anlık takip ekranı...

DOLAR/ TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI 22 ARALIK 2023! Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. 22 Aralık 2023 Cuma günü dolar ile euroda son durum ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 29.1902 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.1848 liradan, satış fiyatı ise 29.1856 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde -0.3'lÜK bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.1305 TL'den yapan euro şu anda 31.19463 TL alış ve 31.1668 TL satış fiyatına sahip.

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döviz Euro dolar
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