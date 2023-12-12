DOLAR / TL FİYATI 12 ARALIK 2023: Bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Canlı ve anlık takip ekranı

Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi alış - satış fiyatlarını yakından takip ediyor. "12 Aralık 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dolar ve euro alış - satış fiyatlarındaki en güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. ,İşte Dolar alım ve satım fiyatları...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI (12 ARALIK 2023)

Dolar önceki kapanışını 28.9947 TL'den yaptı.

Dolar 28.9863 TL alış, 28.0033 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.05'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.2336 TL'den yapan euro şu anda 31.2043 TL alış ve 31.2631 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





