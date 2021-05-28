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Dolar/TL kuru tüm zamanların en yüksek değerini gördü!

28.05.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın faiz oranlarının olağanüstü düşük olmasını söylemesiyle tüm dünyada yükseldi. ABD 10 yıllıklarının faizi 1,60'ı aşarken dolar/TL de hızla 8,54'e tırmandı ve 8,59'daki tarihi seviyesini gördü. Dolar/TL kuru şu an 8,57 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL kuru tüm zamanların en yüksek değerini gördü!

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 8.5995 liralık yeni tarihi yüksek düzeyini gördü.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİNDE

Analistler, TCMB'nin "yüzde 19"daki politika faizini, bu düzeyde tutması, piyasalardaki satış baskısını hafifleten en büyük etken olarak gösteriyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizi öngörülenden önce artıracağına ilişkin beklentilerin artmasıyla sterlin dolar, euro ve yen gibi önde gelen para birimleri karşısında güçlenirken, ABD para birimi de, başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.

Bugün iç piyasada TCMB'nin yılda iki kez açıkladığı Finansal İstikrar Raporu'nda yer alan ifadeler de izlenecek. Veri gündeminde Nisan ayı dış ticaret istatistikleri ve Mayıs ayı ekonomik güven endeksi yer alıyor. Piyasa kapanışı ardından ise S&P'nin olası Türkiye not güncellemesi de izlenecek.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 400/405 düzeyindeydi.

S&P NOT DEĞERLENDİRMESİ BUGÜN

Haftanın son işlem gününde Standard and Poors'un (S&P) daha öncde açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu izlenecek.

Küresel piyasalarda ise Biden'ın bugün açıklayacağı 6 trilyon doları bulması beklenen ABD'nin 2022 yılı mali bütçesi takip edilecek.

Kaynak: DHA

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Amerikan Doları
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