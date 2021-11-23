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Dolar ve altın fiyatları arttı! Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

23.11.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru bugün hızlı artışla bir liranın üstünde yükseldi. Türk Lirası'nın hızla değer kaybetmesi üzerine Twitter hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Yalvarıyorum artık hata yapmayın." diyerek çağrı yaptı.

Dolar ve altın fiyatları arttı! Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Dolar/TL kuru ile birlikte euro ve İngiliz sterlininde sert dalgalanmalar oldu. Dolar 13 lirayı görürken euro da 15 liranın üstüne çıktı. Öte yandan gün içerisinde spot gram altın 780,23 lirayı gördü. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL kurunun rekor üstüne rekor kırmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak isyan etti. "Başka Türkiye yok" diyen Demirtaş, "Size yalvarıyorum artık hata yapmayın" ifadelerini kullandı.

"YALVARIYORUM ARTIK HATA YAPMAYIN"

Finans Profesörü Özgür Demirtaş artışın sebebini "Başka Türkiye yok' diyerek şu şekilde özetledi:

Size Yalvarıyorum artık hata yapmayın. Faiz düşünce Enflasyon PATLAR. Faiz kendiliğinden değil de EMİRLE düşünce: Dolar, Euro, Altın, Emlak, Arsa, Her türlü Mal fiyatı FIRLAR. Öyle olunca bunları elinde tutan Zenginler daha ZENGİN, malı mülkü olmayan fakirler daha FAKİR olur.

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı;

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