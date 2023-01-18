DOLAR yatırımcıları DİKKAT: Bunu yapanın başı ağrıyacak! 18 Ocak 2023 Dolar ne kadar, Euro kaç TL?

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 18 Ocak 2023 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. gram altın 1.1148,19 TL alış, 1.148,37 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Önceki kapanışını 7,686,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.600,00 TL'den alınıp 7.670,00 TL'den satılıyor. Önceki kapanışını 3.858.00 TL üzerinden yapan yarım altın ise 3.799,00 TL'den alınıyor, 3.850,00 TL'den satılıyor. Çeyrek altın, alış fiyatı 1.903,00 TL, satış fiyatı 1.923,00 TL. Tam altın ise 18 Ocak 7.602,00 TL alış, 7,673,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 18 Ocak 2023 Çarşamba günü güncel Euro ve Dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.7763 TL'den, satış fiyatı ise 18.7805 TL'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Bir önceki kapanışını 20.2367 TL'den yapan euro ise 20.2210 TL alış, 20.2525 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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Dolar ile ilgili bir açıklama da ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den geldi. Geçer, bu sene doların adeta fırlayacağını söyledi.

"40 TL'YE KADAR YÜKSELECEK"

Selçuk Geçer, dolar fiyatlarının bu yıl 40 TL’ye kadar yükselebileceğini vurguladı.

"YATIRIM YAPMAYANLAR ÜZÜLECEK"

Dolarını bozdurmak isteyen vatandaşların bir süre daha beklemesini söyleyen ünlü ekonomist, yatırım yapmayan vatandaşların ise üzüleceğini vurguladı.

