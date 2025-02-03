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Dolardan tarihi rekor! O seviyeyi gördü

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.02.2025 14:41
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine yönelik söylemlerinin hız kazanması ve hafta sonu bazı ülkelere ek gümrük tarifesi uygulamaya başlaması ile beraber dolar kuru hareketlendi. Güne 35,8646 liradan başlayan dolar 36 lirayı görerek rekor kırdı.

Dolardan tarihi rekor! O seviyeyi gördü

Dolar 3 Şubat haftasına rekor ile başladı. Donald Trump'ın hafta sonu Kanada, Meksika ve Çin’de gümrük vergisi kararnamesini imzaladı; aynı zamanda Trump, AB’ye gümrük vergisi uygulayacaklarını da açıkaması dolar kurunu etkiledi.

dolar

DOLAR 36 LİRAYI GÖRDÜ!

Türkiye'de bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları takip edildi. Buna göre, aylık bazda yüzde 5,03 oranında enflasyon gerçekleşirken yıllık bazda yüzde 42,12 oranında enflasyon yaşandı. TÜİK'in enflasyonu açıklaması sonrası Dolar/TL kuru da yükselişe geçti.

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Sabah saatlerinde 35.9213 lirada seyreden dolar kuru 36 lirayı gördü.

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İsviçre Frangı
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