Dolardan tarihi rekor! O seviyeyi gördü

Dolar 3 Şubat haftasına rekor ile başladı. Donald Trump'ın hafta sonu Kanada, Meksika ve Çin’de gümrük vergisi kararnamesini imzaladı; aynı zamanda Trump, AB’ye gümrük vergisi uygulayacaklarını da açıkaması dolar kurunu etkiledi.

DOLAR 36 LİRAYI GÖRDÜ!

Türkiye'de bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları takip edildi. Buna göre, aylık bazda yüzde 5,03 oranında enflasyon gerçekleşirken yıllık bazda yüzde 42,12 oranında enflasyon yaşandı. TÜİK'in enflasyonu açıklaması sonrası Dolar/TL kuru da yükselişe geçti.

Sabah saatlerinde 35.9213 lirada seyreden dolar kuru 36 lirayı gördü.