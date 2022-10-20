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Döviz piyasasında 32 yıl sonra bir ilk! 150 seviyesini aştı

20.10.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yende düşüş devam ediyor. Dolar/yen kuru 1990'dan bu yana ilk kez 150 seviyesini aştı.

Döviz piyasasında 32 yıl sonra bir ilk! 150 seviyesini aştı

Dolar/yen kuru 150 seviyesini aşarak 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Yende yaşanan gerileme Japonya'da yetkililerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyordu.

Japonya'da yetkililer yenin dolar karşısındaki keskin değer kaybı hakkında uyarılarını tekrarlarken, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki döviz kurunu daha sık şekilde ve "dikkatlice" takip ettiğini söylemişti.

Japonya, yenin dolar karşısında geçen ay keskin şekilde değer kaybederek 145 seviyesini aşmasıyla birlikte uzun süreden sonra ilk defa yene müdahale etmişti. Bu müdahaleye rağmen dolar yen karşısında değer kazanmaya devam etmişti.

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Maliye Bakanlığı'nda gazetecilere konuşan Suzuki, hükümetin var olan politikaları doğrultusunda yenin hareketlerine Döviz piyasasında "uygun şekilde karşılık vereceğini" ifade etti.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda da döviz piyasasında istikrarın "son derece önemli olduğu" yönünde çağrısını yinelerken, yendeki değer kaybını keskin ve tek taraflı olarak tanımladı.

Kuroda, "Yenin bu şekilde değer kaybetmesi, şirketlerin faaliyetlerini planlamasını zorlaştırıyor ve ekonomik görünümde belirsizlik oluşturuyor. Bu ekonomimiz için olumsuz ve istenmeyen bir durum" dedi.

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dolar yen

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