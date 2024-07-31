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Emekliye promosyon, indirim, kampanya! İmza atıldı, hemen banka ve kredi kartınıza bakın: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar

31.07.2024 08:36
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Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi kapsamında yapılan işbirliğiyle PTTBank ve TROY, emeklilerden TROY logolu banka/kredi kartı kullananlara özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanları sağlayacak. Anlaşma ile emeklilere promosyon, kampanya ve özel indirim gibi imkanlar sağlanacak.

Emekliye promosyon, indirim, kampanya! İmza atıldı, hemen banka ve kredi kartınıza bakın: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), PTT ve TROY kart arasında Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi kapsamında işbirliği protokolüne imza atıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın törende yaptığı konuşmada, "Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına huzurlu ve refah içinde hayatlarını idame ettirebilmeleri için neler yapabiliriz gayreti içerisinde olduk." dedi.

Emekliler Yılı kapsamında birçok anlaşmaya imza attıklarını dile getiren Aydın, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan etmesiyle birlikte Bakan'ımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarımız ve özel sektör firmalarıyla bir araya geldik. Emeklilerimiz için avantaj ve ayrıcalıklar elde ettik. Bu vesileyle tüm bakanlıklarımızla kurum ve kuruluşlarımızla ciddi mesafeler aldık." diye konuştu.

EMEKLİLERİN HARCAMALARINA İNDİRİM YAPILACAK

Anlaşmalarla emeklilerin yapacakları harcamalarda giyimden ulaşıma, gıdadan ev araç ve gereçlerine kadar pek çok alanda indirimler yapıldığına dikkati çeken Aydın, sosyal güvenlik il müdürlüklerinin 3 bin 700'ü aşan firmayla görüşme yaparak anlaşmalara imza attığını ifade etti.

AA-20240730-35273055-35273050-SGK_PTT_VE_TROY_ARASINDA_EMEKLILER_ICIN_ISBIRLIGI_PROTOKOLU_IMZALANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirlerarası yolcu taşımacılığında emeklilere özel yüzde 20, demir yolu taşımacılığında yüzde 10 indirim yaptığını anımsatan Aydın, ayrıca PTTcell tarafından emeklilere özel uygun fiyatlı konuşma ve internet hizmeti sunan 'Emekli Paketi' oluşturulduğuna, PTT Kargo'da emeklilerin yüzde 20 indirimden faydalandırıldığına dikkati çekti.

Emeklilere, PTT bünyesinde bulunan misafirhanelerde 2024 yılı içinde yüzde 15, PTT lokal ve sosyal tesislerinde ise yüzde 20 indirim uygulandığını da aktaran Aydın, emeklilere yönelik çalışmalarla ilgili desteklerinden ötürü ilgili tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

PTT'YE AİT MİSAFİRHANELERDEN İNDİRİMLİ YARARLANACAKLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bizler de hükümet olarak emekli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına adımlar atıyoruz. Elbette bu noktada tecrübesi ile günümüzün modern ihtiyaçlarını harmanlayan PTT gibi köklü bir kurumun da katkısı büyük." diye konuştu.

Sayan, yapılan işbirlikleriyle emeklilerin PTT'ye ait misafirhanelerden indirimli yararlanmasının önünün açıldığına işaret ederek, "Bizler bu ve bunun gibi çalışmaların artması için elimizden gelen desteği göstermeye hazırız." ifadesini kullandı.

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SGK BAŞKANI: EMEKLİLERE DAHA İYİ BİR YAŞAM SUNMAK İÇİN YAPILDI

SGK Başkanı Raci Kaya, emeklilerin sosyal ve ekonomik olarak refahlarının artırılması için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizerek, emeklilere daha iyi bir yaşam sunmak için yapılan bu protokollerin, başta emekliler olmak üzere tüm taraflara hayırlı olmasını diledi.

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, "PTT'nin sağlayacağı katkı ve kurumlarımızın işbirliğinin getireceği sinerji ile hem emeklilere TROY kart sağlanması noktasında hem de firmaların, markaların emeklilere yönelik gerçekleştirecekleri indirim ve kampanyalar noktasında daha destekleyici ve teşvik edici olacağımıza inanıyorum." açıklamasında bulundu.

PTT Genel Müdürü Gülten de "SGK ve TROY iş birliğiyle karşılıklı imzaladığımız protokol kapsamında emekli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetlerimizi sunmayı sürdürüyoruz." dedi.

Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi kapsamında yapılan işbirliğiyle PTTBank ve TROY, emeklilerden TROY logolu banka/kredi kartı kullananlara özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanları sağlayacak.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
emekli
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