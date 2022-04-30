En önemli hafta geldi! Altın ve dolar fiyatları Fed’in faiz kararıyla yön bulacak

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar kazandırdı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,85 azalışla 910 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,81 kayıpla 6 bin 100 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,73 değer kazanarak 14,86 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 1,57 azalışla 15,65 lira oldu. Geçen hafta 19 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,61 kayıpla 18,70 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,82 değer kaybederek 15,30 liradan alıcı buldu.

ABD'de artan enflasyon baskısı sonrası ABD Merkez Bankası Fed'in politika duruşundaki agresif tavır varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Fed öncülüğünde hazırlanan yüksek faiz ortamı ve küresel büyüme üzerinde artan riskler fiyatlamaları zorlaştırdı.

Tahvil piyasalarında Fed'in gelecek hafta politika faizini 50 baz puan artırması fiyatlanırken, haziranda 75 baz puan ve temmuz ile eylülde ise 50'şer baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Söz konusu fiyatlamalarla ABD'de tahvil faizleri yaklaşık son 3 yılın en yükseğinde seyretmeye devam ederken, artan dolar talebiyle dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 103,9'u gördü.

GELECEK HAFTA VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Gelecek hafta ise Fed'in ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararıyla birlikte, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere oldukça yoğun bir veri gündemi bulunuyor.

Analistler, Fed'in faiz kararında piyasaları şaşırtmasının beklenmediğini ancak karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine işaret etti.

ABD'de ilk çeyrek büyüme verilerinin beklentilerin altında kaldığını ve tahvil piyasalarına getiri eğrisinin bazı varlıklarda tersine döndüğünü belirten analistler, hem yüksek enflasyon hem de artan resesyon endişeleri kapsamında Fed'in çizeceği yol haritasının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

POWELL MERAKLA BEKLENEN FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

2 Mayıs ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), inşaat harcamaları ve ISM imalat sanayi PMI, salı fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri, çarşamba ADP istihdam raporu, dış ticaret dengesi, hizmet sektörü PMI ile Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.

AVRUPA'DA GÖZLER BOE'YE ÇEVRİLDİ

Avrupa borsaları bu hafta karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler perşembe günü BoE'nin faiz kararına çevrildi. Tahvil piyasalarında BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'e çıkaracağı tahmin edilirken, karar metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları da önem arz ediyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının hala Avrupa için başlıca risk unsuru olmayı sürdürürken, Rusya hafta içinde ruble ile ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz akışını durdurdu. Bölgenin geri kalan ülkelerinde konuya ilişkin çözüm odaklı adımların atıldığına yönelik haber akışı ise risk algısının yükselmesini engelledi.

EURO 5 YILIN DİBİNİ GÖRDÜ

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Fed'in politika değişimine henüz ayak uydurmamasının pay piyasalarındaki satış baskısını törpülerken, Euro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini dün altıncı işlem gününe taşıyarak 1,0454'le Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından haftayı yüzde 2,3 azalışla 1,0550'den tamamladı.

Gelecek hafta pazartesi Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, salı Almanya'da işsizlik ile Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve işsizlik oranı, çarşamba Almanya'da dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, perşembe Almanya'da fabrika siparişleri ve cuma Almanya'da sanayi üretimi verileri ile hafta boyunca bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. İngiltere'de piyasalar pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacak.

TÜRKİYE’DE PİYASALAR BAYRAM NEDENİYLE KAPALI

Gelecek hafta yurt içinde perşembe imalat sanayi PMI ve yurt içi ÜFE ile cuma günü TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru verileri takip edilecek. Yurt içi piyasalar pazartesi, salı ve çarşamba günü Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olacak.



