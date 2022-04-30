FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. En önemli hafta geldi! Altın ve dolar fiyatları Fed’in faiz kararıyla yön bulacak

En önemli hafta geldi! Altın ve dolar fiyatları Fed’in faiz kararıyla yön bulacak

30.04.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek enflasyon nedeniyle merkez bankaları para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırırken, altın ve dolar fiyatları üzerinde etkili olacak en önemli karar 3-4 Mayıs tarihlerinde Fed’den gelecek. Fed’in faiz artışına kesin gözüyle bakılırken 50 mi yoksa 75 baz puan mı alacağı en çok merak edilen konu oldu. Bu kapsamda ons altın, gram aldın ve dolar kuru için Fed'in çizeceği yol haritası piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. İşte gelecek hafta piyasaları bekleyen o gelişmeler…

En önemli hafta geldi! Altın ve dolar fiyatları Fed’in faiz kararıyla yön bulacak

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar kazandırdı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,85 azalışla 910 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,81 kayıpla 6 bin 100 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,73 değer kazanarak 14,86 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 1,57 azalışla 15,65 lira oldu. Geçen hafta 19 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,61 kayıpla 18,70 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,82 değer kaybederek 15,30 liradan alıcı buldu.

iStock-1372409070

ABD'de artan enflasyon baskısı sonrası ABD Merkez Bankası Fed'in politika duruşundaki agresif tavır varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Fed öncülüğünde hazırlanan yüksek faiz ortamı ve küresel büyüme üzerinde artan riskler fiyatlamaları zorlaştırdı.

Tahvil piyasalarında Fed'in gelecek hafta politika faizini 50 baz puan artırması fiyatlanırken, haziranda 75 baz puan ve temmuz ile eylülde ise 50'şer baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

iStock-459229485

Söz konusu fiyatlamalarla ABD'de tahvil faizleri yaklaşık son 3 yılın en yükseğinde seyretmeye devam ederken, artan dolar talebiyle dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 103,9'u gördü.

GELECEK HAFTA VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Gelecek hafta ise Fed'in ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararıyla birlikte, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere oldukça yoğun bir veri gündemi bulunuyor.

Analistler, Fed'in faiz kararında piyasaları şaşırtmasının beklenmediğini ancak karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine işaret etti.

iStock-170617884

ABD'de ilk çeyrek büyüme verilerinin beklentilerin altında kaldığını ve tahvil piyasalarına getiri eğrisinin bazı varlıklarda tersine döndüğünü belirten analistler, hem yüksek enflasyon hem de artan resesyon endişeleri kapsamında Fed'in çizeceği yol haritasının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

POWELL MERAKLA BEKLENEN FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

2 Mayıs ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), inşaat harcamaları ve ISM imalat sanayi PMI, salı fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri, çarşamba ADP istihdam raporu, dış ticaret dengesi, hizmet sektörü PMI ile Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.

1200x782

AVRUPA'DA GÖZLER BOE'YE ÇEVRİLDİ

Avrupa borsaları bu hafta karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler perşembe günü BoE'nin faiz kararına çevrildi. Tahvil piyasalarında BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'e çıkaracağı tahmin edilirken, karar metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları da önem arz ediyor.

skynews-bank-of-england-b-of-e_4733575

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının hala Avrupa için başlıca risk unsuru olmayı sürdürürken, Rusya hafta içinde ruble ile ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz akışını durdurdu. Bölgenin geri kalan ülkelerinde konuya ilişkin çözüm odaklı adımların atıldığına yönelik haber akışı ise risk algısının yükselmesini engelledi.

EURO 5 YILIN DİBİNİ GÖRDÜ

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Fed'in politika değişimine henüz ayak uydurmamasının pay piyasalarındaki satış baskısını törpülerken, Euro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini dün altıncı işlem gününe taşıyarak 1,0454'le Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından haftayı yüzde 2,3 azalışla 1,0550'den tamamladı.

iStock-877278338

Gelecek hafta pazartesi Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, salı Almanya'da işsizlik ile Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve işsizlik oranı, çarşamba Almanya'da dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, perşembe Almanya'da fabrika siparişleri ve cuma Almanya'da sanayi üretimi verileri ile hafta boyunca bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. İngiltere'de piyasalar pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacak.

TÜRKİYE’DE PİYASALAR BAYRAM NEDENİYLE KAPALI

Gelecek hafta yurt içinde perşembe imalat sanayi PMI ve yurt içi ÜFE ile cuma günü TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru verileri takip edilecek. Yurt içi piyasalar pazartesi, salı ve çarşamba günü Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın bilezikte son rakamlarAltın bilezikte son rakamlar
Altına yatırım yapacaklara öneri!Altına yatırım yapacaklara öneri!
Yıl sonu enflasyon tahmini değiştiYıl sonu enflasyon tahmini değişti
Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Türkiye, kanıtları sunmuştu! Skandalların başrolü, istifa etti

Türkiye, kanıtları sunmuştu! Skandalların başrolü, istifa etti

Akaryakıt fiyatlarına bayram öncesi zam!

Akaryakıt fiyatlarına bayram öncesi zam!

SGK’ya 1 gün prim yatırsanız bile o parayı alabilirsiniz!

SGK’ya 1 gün prim yatırsanız bile o parayı alabilirsiniz!

Araç sahipleri dikkat! Zamlı tarife için son iki gün

Araç sahipleri dikkat! Zamlı tarife için son iki gün

Türkiye'nin en modern otoyolu! Üç saatlik yol 1,5 saate inecek

Türkiye'nin en modern otoyolu! Üç saatlik yol 1,5 saate inecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

Gizemli hepatite karşı önemli uyarı: Çocukları uzak tutun

Gizemli hepatite karşı önemli uyarı: Çocukları uzak tutun

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Şans kapıları açılıyor! Bazı burçlar ne isterse olacak

Şans kapıları açılıyor! Bazı burçlar ne isterse olacak

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.