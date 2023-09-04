ENFLASYON ORANI ÖNCESİ DOLAR / TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI: 4 Eylül 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Gözler TÜİK'te!

Güncel dolar ve euro kuru saat 10.00'da TÜİK'ten gelecek olan enflasyon oranı açıklaması öncesi haftanın ilk işlem gününde merak edildi. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler sebebiyle milyonlarca kişi güncel alış - satış fiyatlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 4 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla dolar ve euro fiyatlarında son durum...

4 EYLÜL 2023 DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 26.6919 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.6827 liradan, satış fiyatı ise 26.7011 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 019'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7869 TL'den yapan euro şu anda 28.8592 TL alış ve 28.9327 TL satış fiyatına sahip.

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından paylaşılıyor. 3 Eylül tarihi bu yıl pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları bugün (4 Eylül 2023 Pazartesi) saat 10.00'da açıklanacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış göstermişti.

