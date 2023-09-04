FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. ENFLASYON ORANI ÖNCESİ DOLAR / TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI: 4 Eylül 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Gözler TÜİK'te!

ENFLASYON ORANI ÖNCESİ DOLAR / TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI: 4 Eylül 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Gözler TÜİK'te!

04.09.2023 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro alış - satış fiyatı Ağustos ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması öncesi yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından yapılacak olan açıklama kira zam oranı ile memur ve emekli maaşı gibi birçok kaleme yön verecek. Bilindiği üzere yükselen enflasyon nedeniyle alınan kira artış sınırı uygulaması da sürüyor. Peki bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 4 Eylül 2023 Pazartesi günü TÜİK enflasyon oranı öncesi dolar ve euro alış satış fiyatı...

ENFLASYON ORANI ÖNCESİ DOLAR / TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI: 4 Eylül 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Gözler TÜİK'te!

Güncel dolar ve euro kuru saat 10.00'da TÜİK'ten gelecek olan enflasyon oranı açıklaması öncesi haftanın ilk işlem gününde merak edildi. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler sebebiyle milyonlarca kişi güncel alış - satış fiyatlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 4 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

4 EYLÜL 2023 DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 26.6919 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.6827 liradan, satış fiyatı ise 26.7011 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 019'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7869 TL'den yapan euro şu anda 28.8592 TL alış ve 28.9327 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

u

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından paylaşılıyor. 3 Eylül tarihi bu yıl pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları bugün (4 Eylül 2023 Pazartesi) saat 10.00'da açıklanacak.

u2

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış göstermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orta Vadeli Program bu hafta açıklanıyorOrta Vadeli Program bu hafta açıklanıyor
Sezonun ilk istavrit ve hamsileri satışa çıktı! İşte fiyatlarıSezonun ilk istavrit ve hamsileri satışa çıktı! İşte fiyatları
KOBİ’lerin kredi garanti limiti artırıldıKOBİ’lerin kredi garanti limiti artırıldı
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar Enflasyon oranı tüik

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.